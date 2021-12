Amtsgericht Gera: Keine Pflicht zur Neuwahl bis August

Gera. So bleibt die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen trotz Pandemie rechtssicher.

Der coronafreie Sommer hat nicht ausgereicht. Nicht alle Vereine konnten ihre regulär anstehenden Mitgliederversammlungen durchführen.

Doch die Gefahr, in einem rechtsleeren Raum zu agieren, besteht für Vereinsvorstände nicht, beruhigt Rechtspflegerin Sylke Jung, die das Vereinsregister am Amtsgericht Gera für das Gebiet der Stadt Gera und des nördlichen Landkreises Greiz führt. Nachdem im Vorjahr mit Paragraf 5 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie in Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht eine Möglichkeit bis zum bevorstehenden Jahresende 2021 eingeräumt wurde, gibt es inzwischen eine weitere automatische Verlängerung der Amtszeit für Vereinsvorstände. Selbst wenn das in der jeweiligen Vereinssatzung anders oder gar nicht geregelt ist.

„Ich bin sehr glücklich darüber, weil es den Vereinen mehr Spielräume verschafft“, sagt Sylke Jung. Rechtliche Grundlage für die erneute Verlängerung sei jetzt das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens vom Herbst dieses Jahres, das Bezug auf die Regelung von 2020 nimmt. Laut Jung regelt es zudem auch die Unterstützung für die Hochwasseropfer. „Es ist bis zum 31. August 2022 gültig“, so die 47-Jährige.

Drei Varianten fürs Wählen

Vereine, die nicht abwarten wollten oder konnten, hätten in den zurückliegenden Monaten alle Varianten für Einberufungen von Mitgliederversammlungen unter Pandemie-Bedingungen genutzt. Also virtuelle Sitzungen vor dem Computer-Monitor, das Umlaufverfahren, bei dem die Unterlagen von einem Mitglied zum anderen weiter geschickt werden, und auch das Briefwahlverfahren. Jenes meint, dass ein Beschluss der Mitglieder ohne Versammlung gültig ist, „wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben hat und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde“, heißt es im Gesetz. Wobei Vorstandsänderungen bereits außerhalb des Registers, geänderte Satzungen aber erst dann wirksam werden, wenn sie im Vereinsregister eingetragen sind, erinnert die Rechtspflegerin.

„Große Vereine haben sich sogar Firmen bedient, die inzwischen Videokonferenzen für ihre Auftraggeber organisieren“, erzählt Frau Jung. „Doch welche Möglichkeit des Gesetzes vom Verein gewählt wird, hängt sicher auch von der Struktur ab. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Vereine die gebotenen Erleichterungen nutzen“.

Neugründungen trotz Corona

Mehr als 1.000 Vereine sind im Vereinsregister des Amtsgerichtes Gera aufgelistet. Dass trotz der Kontaktbeschränkungen das Vereinsleben nicht eingefroren sein muss, beweisen Neugründungen. „Zehn Vereine haben sich trotz Krise neu gegründet“, sagt Frau Jung. „Dabei habe ich beobachtet, dass der Stadtsportbund Gera rege unterstützt“.

Doch es gab auch Auflösungen. „Nach meiner Kenntnis haben sich zwei Vereine auf Grund der aktuellen Situation aufgelöst“, so die Rechtspflegerin.