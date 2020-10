Andreas Schmidt-Schaller: Thüringens TV-Kommissar feiert 75. Geburtstag

Als Andreas Schmidt-Schaller Mitte der 80er die Rolle des Leutnant Thomas Grawe im „Polizeiruf 110“ übernimmt, gelingt ihm eine kleine Sensation: Als TV-Ermittler der DDR trägt er längere Haare und anstelle eines Schlips Jeans und Lederjacke. „Das war die Bedingung, dass ich das so machen kann, wie ich es mir vorstelle.“ Und so avanciert Andreas Schmidt-Schaller als „Schimanski des Ostens“ zum Publikumsliebling der Krimireihe.

Über die Wende hinweg, bis 1995, verkörpert er den Kriminalbeamten Grawe, um sechs Jahre später erneut in die Rolle eines populären Serien-Kriminalisten zu schlüpfen: Als Hajo Trautzschke leitet er 16 Jahre die „Soko Leipzig“ im ZDF. Dass sich die Serie als feste Größe im Freitagsabendprogramm etablieren würde, sei 2001 nicht absehbar gewesen, sagt der Wahlberliner. 2017, knapp 330 Folgen später, quittiert Schmidt-Schaller seinen Dienst, hat aber auch weiterhin Gastauftritte.

Schauspieler verbrachte Teil seiner Kindheit in Weimar

Am heutigen Freitag (30. Oktober) wird der beliebte Thüringer Schauspieler 75 Jahre alt. Seinen Geburtstag verbringt er in Weimar. „Ich möchte das Grab meiner Mutter besuchen“, sagt er. Gefeiert wird allerdings im kleinen Kreis. „Mehr ist derzeit ja nicht möglich.“

In Weimar verbrachte der Schauspieler den ersten Teil seiner Kindheit. Bei der Einschulung wurde ihm die Zuckertüte gestohlen, erinnert er sich lachend. Darin steckten auch Geschenke seines Großvaters aus Schweden, die möglicherweise Begehrlichkeiten geweckt hatten. Der Großvater hatte am Bauhaus studiert und war später nach Skandinavien ausgewandert.

Auch zu Gera hat der Künstler noch immer eine enge Verbindung. Hier machte er 1964 das Abitur am heutigen Goethegymnasium, tanzte mit seiner ersten Freundin in der Tanzschule und fand zum Theater. Gemeinsam mit seinem Schulfreund, dem späteren Regisseur und Theaterkritiker Klaus Baschleben, entwickelte er mit der Klasse ein Brecht-Programm. „Das durften wir dann auch mal im Theater spielen.“ Ursprünglich wollte er, der große Peter-Ducke-Fan, Fußballer werden. Und auch ein Medizinstudium schwebte ihm zeitweilig vor. „Doch dafür war ich viel zu faul“.

Arbeit als Bühnenarbeiter am Geraer Theater

Bei der Bewerbung an der Schauspielschule wird ihm geraten, erst einmal ein Jahr zu arbeiten. Er sei noch so jung. Also wird er Bühnenarbeiter am Geraer Theater. Nach dem Schauspielstudium in Leipzig, spielt er in Karl-Marx-Stadt und Magdeburg unter Peter Sodann.

Noch an der Schauspielschule war Schmidt-Schaller von der Stasi angeworben worden. Als er einige Jahre später auch persönliche Dinge über seine Karl-Marx-Städter Kollegen berichten soll, beendet er die Zusammenarbeit. Als die IM-Tätigkeit 2013 bekannt wird, hält das ZDF an seinem Schauspieler fest. Sicher auch, weil er doch noch Moral bewiesen hatte. Gemeinsam entschließt man sich damals sogar, das Thema in mehreren „Soko“-Folgen zu verarbeiten.

„Mein Leben war bunt und vielgestaltig“

Neben „Polizeiruf“ und „Soko“ gehört für Schmidt-Schaller auch die Tatort-Polizeiruf-Kollaboration „Unter Brüdern“ mit Götz George zu den Höhepunkten seiner Karriere. Ebenso wie die Serie „Oppen und Ehrlich“ (1992) von Regisseur von Hajo Gies. Hier spielte er den Textilunternehmer Ehrlich, der mit seinem Bruder, dem Bürgermeister Oppen, das gesellschaftliche Leben einer Kleinstadt im Sauerland bestimmt. Das Problem: Die Zwei können sich nicht ausstehen.

Trotz seiner 75 Jahre dreht Schmidt-Schaller auch weiterhin Filme. Er zählt etwa als Förster Bergelt zur Stammbesetzung der Erzgebirgskrimis.

„Mein Leben“, sagt er, „war bunt und vielgestaltig“. Das Wichtigste aber seien seine vier Kinder. Von denen sind drei – Tom Radisch, Petra und Matti Schmidt-Schaller – ebenfalls erfolgreich im Film- und Fernsehgeschäft tätig. Sein ältester Sohn Thomas indes bestimmt seit Jahrzehnten das Kulturleben in Gera mit.

