Angegriffen und verletzt - Gullideckel aufgerichtet: Auto wird beschädigt

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Angegriffen und verletzt

Ein 21-Jähriger musste am Freitag ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er kurz vor 22 Uhr von einem 42-jährigen Mann in der Greizer Straße in Gera angegriffen und verletzt wurde. Warum es zu dem Angriff kam, ist derzeit noch ungeklärt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen: Tel. 0365 / 829-0

Gullideckel aufgerichtet: Auto wird beschädigt

Unbekannte manipulierten in der Zeit vom 27. zum 28. Juni in der Herderstraße / Kurt-Keicher-Straße in Gera einen Gullideckel derart, dass sie diesen hochkant in die dafür vorgesehene Öffnung stellten. Eine 52-jährige Ford-Fahrerin passierte den Gullideckel und beschädigte dabei ihr Fahrzeug. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können: Tel. 0365 / 829-0.

Mit Einkaufswagen auf Privatgelände Auto beschädigt

Samstag zwischen 0 und 1 Uhr betraten bislang unbekannte Täter ein Grundstück im Bleichenweg in Zeulenroda-Triebes, hängten eine Sperrkette vor dem Privatparkplatz aus, schoben einen Einkaufswagen eines Supermarktes auf das Gelände und beschädigten einen geparkten Pkw. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Mit 1,5 Promille gestoppt

Über 1,5 Promille zeigte das Testgerät am Samstag gegen 23.10 Uhr in Greiz bei einer 39-jährigen Fiat-Fahrerin an. Sie war in der Buckerstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei gekommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

