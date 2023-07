Angeklagter aus Gera erstaunt im Raubprozess: „Ich weiß nicht, warum ich hier sitze“

Gera. In der tiefsten Drogenszene in Gera soll es einen brutalen Raubüberfall gegeben haben. Vor Gericht lässt ein Angeklagter überraschende Dokumente vorlegen.

Am Landgericht Gera hat am Dienstag ein Prozess wegen eines Raubüberfalls in einer Wohnung in Gera begonnen. Dieser soll sich bereits am 20. Januar 2020 ereignet haben. Angeklagt sind zwei Männer, von denen zumindest einer erklärt, gar nicht zu wissen, warum er auf der Anklagebank sitze.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Duo vor, mit einem gemeinsamen Tatplan in die Wohnung eines Mannes in Gera-Lusan gegangen zu sein. Laut Anklage soll der 39-Jährige dem Opfer zwei Schläge ins Gesicht verpasst haben. Die Oberlippe riss, am Auge bildete sich ein Hämatom. Zudem soll er ihm mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben.

Handy und Marihuana als vermeintliche Beute

Der jüngere Angeklagte habe gesagt, dass es reiche und sie gehen sollten. Daraufhin habe sich der ältere Angeklagte breitbeinig auf den Körper des Opfers gesetzt und ein Klappmesser an die Halsschlagader gehalten mit der Drohung, dass er niemandem etwas sagen soll. Das Duo habe ein Handy im Wert von 189 Euro und 20 bis 40 Gramm Marihuana mitgehen lassen.

Während der jüngere Angeklagte zunächst schweigen will, sagt der ältere Angeklagte aus. Er bestreitet die Tat und lässt von seinem Verteidiger Christoph Hubrich Beweise vorlegen. Der Heilerziehungspfleger hatte mit seinem damaligen Arbeitgeber am Tattag eine ausgedehnte Weihnachtsfeier nachgeholt, inklusive Besichtigung eines Höhlers. Auch keine der weiteren angesteuerten Lokalitäten liegt auch nur in der Nähe des Tatortes. Neben den Quittungen liegen auch Fotos vor, die den Angeklagten bei der Party zeigen.

Angeklagter erstattet Anzeige gegen das Opfer

„Ich weiß nicht, warum ich hier sitze. Ich kenne den Geschädigten noch nicht einmal“, sagt der Angeklagte, der selbst Anzeige wegen Verleumdung erstattet hat. Das Opfer, selbst mehrfach vorbestraft, meldete sich am Tag vor dem Prozessbeginn krank und muss nun zu einem späteren Zeitpunkt aussagen.

Bei einer Verurteilung wegen eines gemeinschaftlich begangenen, besonders schweren Raubes droht den Angeklagten jeweils mindestens fünf Jahre Haft.

