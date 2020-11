Ansichten von Oberröppisch künstlerisch eingefangen

Im Sommer traf sich der Künstler und Kursleiter der Geraer Volkshochschule Hans-Jörg Waskowski mit Kreativen an der Kirche in Oberröppisch, um dort zu malen. Regelmäßig zum Plenair vor Ort, organisierte er diesmal ehrenamtlich für Interessierte einen Workshop unter freiem Himmel. Die Kunst ist seit Samstag im Gotteshaus Oberröppisch ausgestellt und kann auch erworben werden.

„Seit vielen Jahren unterstützt uns die Kirchgemeinde, insbesondere Reiner Hoffmann als Ältester des Kirchenrates, bei unseren Sommerplenairs“, erzählt Waskowski und ist erfreut, dass auch im Corona-Jahr Kreatives möglich geworden ist. Aquarelle, Bleistiftzeichnungen, Kreide- und Acrylarbeiten sind entstanden. „Hier oben finden wir Motive ohne Ende“, schwärmt Hans-Jörg Waskowski.

Das Gotteshaus mit dem kleinen Friedhof, der Kirchenraum, der das Sonnenlicht je nach Tagesstunde mal mehr, mal weniger einfängt, die Treppe mit Empore und nicht zuletzt Oberröppisch mit seinem dörflichen Charakter bieten reiz- und anspruchsvolle An- und Aussichten sowie Perspektiven.

Die Kunst kommt nun in kulturarmer Zeit nicht nur der Öffentlichkeit zugute, sondern schafft zudem in der Kirche viel Atmosphäre. „Die Bilder an den Wänden beleben den Innenraum, denn er ist relativ einfach gehalten“, freut sich der Maler über die Wirkung. „Die Bedingungen für uns sind wirklich fantastisch. Der Kontakt bleibt auf jeden Fall bestehen und das Projekt würde ich gern im nächsten Jahr fortsetzen, wenn es die Teilnehmer wünschen“, versichert Waskowski.

Im Dorf hat man sich gleichfalls an die Kreativen gewöhnt. „Ach, die Maler sind wieder da, heißt es oft und ist ein Höhepunkt im Ort“, beschreibt es Reiner Hoffmann. Er hofft, dass die Motive mit Wiedererkennungseffekt viele Liebhaber finden. Gern öffnet er die Kirche für interessiertes Publikum. Ein Anruf genügt. Der Kontakt findet sich auf dem Aufsteller vor Ort.