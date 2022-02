Anträge für Demokratieprojekte in Gera möglich

Gera. Geras Koordinierungsstelle für „Demokratie leben!“ ist die Ehrenamtszentrale. Die erste Förderrunde steht vor dem Start.

Bis zum 7. März 2022 können interessierte Vereine oder Verbände ihre Projektanträge für die 1. Förderrunde zur Förderung der Demokratie in Gera einreichen. Darüber informiert die Geraer Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Anträge werden anschließend vom Begleitausschuss beraten und entschieden.

Das aktuelle Antragsformular zur Durchführung eines Einzelprojektes kann auf der Internetseite der Partnerschaft für Demokratie in Gera (PfD) unter www.demokratie-leben-gera.de heruntergeladen werden. Dort finden Interessierte auch den „Finanzplan“, die „Datenschutzerklärung“ sowie das Formular „Hinweise zur Umsetzung und Kontoverbindung“.

All diese Formblätter und der Nachweis der Gemeinnützigkeit sind für einen erfolgreichen Projektantrag auszufüllen und einzureichen. Der digital ausgefüllte Antrag sowie alle dazugehörigen Formblätter können per Mail an ehrenamtszentrale@gera.de oder info@demokratie-leben-gera.de gesandt werden. Nach dem digitalen Versand müssen der Antrag und die Formblätter ausgedruckt, unterschrieben und per Post geschickt werden an: Stadtverwaltung Gera, Abteilung Sport, Ehrenamt und Städtepartnerschaften; Ehrenamtszentrale der Stadt Gera; Interne Koordinierungsstelle Bundesprogramm „Demokratie leben!“, zu Händen: Christina Martens, Kornmarkt 7, 07545 Gera.