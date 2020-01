Plastische Arbeit: Türgriff "Fisch" aus Bronze von Jan Dix - zu sehen in der Ausstellung im Otto-Dix-Haus Gera.

Arbeiten des Dix-Sohnes Jan länger in Gera zu sehen

Die Ausstellung „Zu Gast im Geburtshaus des Vaters. Jan Dix (1928-2019). Kleinplastiken, Gold- und Silberschmiedearbeiten“, welche das Otto-Dix-Haus zur Zeit präsentiert wird bis zum 23. Februar verlängert. Darüber informiert die Kunstsammlung Gera.

Der jüngste Sohn des Malers Otto Dix wurde 1928 in Dresden geboren. Nachdem Jan Dix eine Ausbildung zum Jazztrompeter absolviert hatte, schloss sich ein Studium der Gold- und Silberschmiedekunst in München an. Zu sehen sind unter anderem mehrere Kleinbronzen, die jedoch erst nach dem Tod des berühmten Vaters 1969 entstanden sind. Darunter befindet sich eine Christophorus Bronze aus dem Jahr 1970. Ebenfalls wird eine kleine Auswahl seiner Schmuck- und Silberarbeiten aus verschiedenen Jahrzehnten präsentiert. Zur Ausstellung ist ein Katalogheft erschienen.

Das Otto-Dix-Haus am Mohrenplatz in Gera ist Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet.