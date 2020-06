Blick in das Schaubergwerk Schacht 407 in Ronneburg.

Ronneburg. Das Maschinenhaus am Technischen Denkmal Schacht 407 in Ronneburg wird von Mitgliedern des Bergbauvereins gereinigt.

Arbeitseinsatz am Technischen Denkmal Schacht 407

Die Mitglieder des Bergbauvereins (BVV) Ronneburg betreuen neben dem Bergbaumuseum in der Stadt auch das Technische Denkmal Schacht 407. Am vergangenen Donnerstag trafen sich fünf Mitglieder des Verein zum ersten Arbeitseinsatz am Schacht.

Es wurde unter anderem das Maschinenhaus gereinigt und der Rasen auf den Außenanlagen gemäht. Zudem wurde der Kompressor in Betrieb genommen, um seine Funktion nach langem Stillstand zu überprüfen

Im vergangenen Jahr hatten die Erben des verstorbenen Bohrbrigadier Jörg Schilling aus Schmölln dem Verein eine große Anzahl von Bergbaumaschinen und Bergbauutensilien vermacht. Ein Teil der Werkzeuge und Lampen sind im Bergbaumuseum neben der Bogenbinderhalle zu sehen, das aber wegen der Corona-Krise noch geschlossen ist.

Die Großgeräte wie Fördermaschinen und Bohrgeräte befinden sich auf dem Schacht, müssen jedoch noch instandgesetzt werden.

Dem Bergbauverein gehören 30 Mitglieder an. Sie kommen zum Beispiel auch aus Gera und Münchenbernsdorf.