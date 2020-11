Architekten der Demokratie auch in Gera gewürdigt

Gera/Weimar. Der Verein Weimarer Republik will an die Gründer des Landes Thüringen erinnern.

Vor 100 Jahren vereinigten sich sieben Kleinstaaten zum neuen Land Thüringen. Den 100. Jahrestag dieses Ereignisses hat der Verein Weimarer Republik zum Anlass genommen, um in besonderer Weise auf jene Personen hinzuweisen, die den erfolgreichen Vereinigungsprozess Thüringens gestaltet haben. Den „Architekten der Demokratie“ sind die jeweils acht Quadratmeter großen Banner gewidmet, die seit 10. November an öffentlichen Gebäuden in neun Städten zu sehen sind, darunter am Geraer Rathaus.

Am 10. November 1920 wurden die Mitglieder des Staatsministeriums, wie das Gremium hieß, vom Thüringer Landtag gewählt. Die Regierung war einerseits regional ausbalanciert – jeder Teilstaat war in ihr vertreten. Andererseits handelte es sich um eine Minderheitskoalition aus SPD und linksliberaler DDP, die von der USPD toleriert wurde. Vorsitzender des Staatsministeriums war Arnold Paulssen.

Der freiwillige Zusammenschluss der sieben Kleinstaaten auf demokratischer Grundlage gilt als einzigartige Leistung in der deutschen Geschichte – die umso größer erscheint, wenn man die Rahmenbedingungen der damaligen Zeit berücksichtigt, mit Grippepandemie, Nachkriegswirren, wirtschaftlicher Not.

Zehn Politiker haben Christian Faludi und Stephan Zänker vom Verein Weimarer Republik für die öffentlichkeitswirksame Aktion herausgesucht: August Baudert und Arnold Paulssen aus Weimar, Wilhelm Bock aus Gotha, William Oberländer aus Greiz, Carl von Brandenstein aus Gera, Ludwig von Türcke aus Meiningen, Harald Bielfeld aus Sondershausen, Emil Hartmann aus Rudolstadt, August Frölich aus Altenburg und Eduard Rosenthal aus Jena.

Zusätzlich ist unter dem Titel „Architekten der Demokratie“ eine Broschüre erschienen, die in den Rathäusern der beteiligten Städte kostenfrei erhältlich ist und kann im Internet unter www.thueringen100.de eingesehen werden kann.