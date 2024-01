Gera. Leerstand, fehlende Investitionen, dazu Schäden durch Vandalismus, Brände, Unwetter – das sind die Zutaten für Schrottimmobilien. 170 Problemhäuser werden in Gera regelmäßig kontrolliert. Einige Beispiele:

Jahrelanger Leerstand und fehlende Investitionen durch den Eigentümer, dazu häufig Schäden durch Vandalismus, Brände, Unwetter – das sind in der Regel die Zutaten für sogenannte „Schrottimmobilien“. Wenn die baufälligen Häuser nicht nur optisch negativ auffallen, sondern auch zur Gefahr für die öffentliche Sicherheit wird, dann muss die Stadt aktiv werden. 170 Immobilien hat das Geraer Amt für Bauordnung und Denkmalschutz im Stadtgebiet von Gera unter ständiger Beobachtung, diese würden also regelmäßig auf Gefahrenstellen kontrolliert, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.

In zehn Fällen reagierten Eigentümer bislang nicht auf Forderungen der Stadt Gera

Besteht Handlungsbedarf, werden die Eigentümer der Immobilie kontaktiert und aufgefordert, diese entsprechend zu sichern. „Für 27 Objekte wurden 2023 Sicherungsaufforderungen durch die Stadt ausgesprochen“, erklärt die Stadt. Meistens ging es um zersplitterte Fensterscheiben, lose Glasscherben und lose Dacheindeckungen. „17 Eigentümer kamen der Aufforderung nach und sicherten ihr Gebäude in Eigenleistung“, heißt es aus dem Rathaus. Heißt im Umkehrschluss: Zehn Eigentümer kamen den Aufforderungen bislang nicht nach. Auf Nachfrage unserer Zeitung nennt die Stadt als Beispiel die Adlerstraße 1, die Erfurtstraße 2 und die Schmelzhüttenstraße 8.

Die Sicherung des baufälligen Hauses in der Schellingstraße in Untermhaus sorgte längere Zeit für Verkehrsenschränkungen. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis

Droht eine akute Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, muss die Stadt selbst aktiv werden und umgehend die Absicherung des Gebäudes veranlassen „Viele Menschen fragen immer wieder, warum die Stadt bei solchen Immobilien nicht eingreift“, sagt Amtsleiterin Daniela Hofmann-Weber: „Die Antwort ist ganz einfach: Weil es auch für solche Vorgänge Regeln und Gesetze gibt, an die wir uns halten müssen. Zunächst ist immer der Eigentümer in der Pflicht. Wir können als Behörde nicht ohne weiteres in fremdes Eigentum eingreifen.“

Bislang rund 24.000 Euro Kosten für Ersatzvornahmen im Jahr 2023

Komme der Eigentümer seiner Verpflichtung aber nicht nach und reagiert auch nicht auf entsprechende Aufforderungen, könne und müsse man handeln, um konkrete Gefahren abzuwenden. Ein Beispiel ist die Immobilie in der Schellingstraße 22, die im Oktober 2023 in einer Ersatzvornahme durch die Stadt gesichert wurde. Die Gesamtkosten, die die Stadt für Ersatzvornahmen tragen muss, beliefen sich 2023 auf etwa 24.000 Euro, wobei noch nicht alles abgerechnet wurde.

In manchen Fällen braucht es auch die Unterstützung der Feuerwehr, um die Gefahren zu beseitigen. Fünfmal mussten die Einsatzkräfte 2023 ausrücken, um Objekte von Dächern zu entfernen und herabgefallene Glasscherben oder Bauteile aus dem Straßenraum zu beseitigen. Dazu gehörten beispielsweise Dachschindeln vom Dach der Richard-Wagner-Straße 31 und herabfallende Bauteile vom Objekt Feuerbachstraße 6.

Wo Sicherungen den Verkehr beeinträchtgen

In manchen Fällen dauern vorübergehende Sicherungsmaßnahmen und damit einhergehende Einschränkungen im Verkehrsraum länger, als es Anwohnern und Passanten lieb ist. Ein Beispiel ist die Schulstraße in Langenberg. Die Stadt nennt auf Nachfrage zwei weitere Beispiele. In der Karl-Schurz-Straße 8 wurde die Absperrung vom Eigentümer gestellt. Laut diesem sei das Gebäude in der Projektentwicklung. Ziel sei es, die Absperrung zeitnah abbauen zu können. In der Wiesestraße 27 musste durch die Stadt ein Gerüst mit Fußgängertunnel gestellt werden. Durch einen Todesfall habe es längere Zeit keinen Ansprechpartner für dieses Gebäude. Durch eine umfangreiche Erbenermittlung konnten Erben gefunden werden. „Das Gebäude wird in Kürze einem neuen Eigentümer übergeben. Dieser signalisierte eine zeitnahe Sicherung“, erklärt die Stadt

Auch diese Fälle gab es im vorigen Jahr: Durch Sanierung und Abriss konnten 2023 zehn Objekte von der Liste der Schrottimmobilien gestrichen werden.