Schmölln. Eigentlich sind die Bauernproteste erst für Montag angekündigt. Landwirte und Transportunternehmen bringen im Altenburger Land ihren Missmut über die Politik schon am Sonnabend zum Ausdruck.

Traktorengeräusche am frühen Abend des 6. Januars auf dem Schmöllner Markt. Schon etwas ungewöhnlich. Etwa 70 Traktoren und Lkw hatten sich auf den Weg aus dem gesamten Altenburger Land gemacht. Mit einem Korso durch die Stadt Schmölln machten Landwirte und Transportunternehmer auf die Missstände in der Landwirtschaft aufmerksam, welche durch eine verfehlte Agrarpolitik immer größer werden.

Die Teilnehmer trafen sich oberhalb der Schmöllner Heimstätte beim Landmaschinenhandel LVD Krone Am Kemnitzgrund und setzten sich von dort aus in Bewegung, begleitet von großen Transparenten, in Richtung Schmöllner Innenstadt. Mit großen Plakaten an ihren Fahrzeugen, auf denen beispielsweise stand „Landwirtschaft macht alle satt. Auch Dich!“, verdeutlichten sie ihre Forderungen gegenüber der Regierung, akzeptable Bedingungen für die Produktion von Nahrungsmitteln zu schaffen.

Keine negative Reaktionen

Natürlich wurde auch über den Schmöllner Markt gefahren. Dort wurde es aber richtig eng und man musste ganz schön rangieren. Wie ein Teilnehmer berichtete, hatten sich dort auch einige Schaulustige eingefunden. Sie bezeugten mit Gesten wie Daumen hoch, dass sie mit der Aktion der Landwirte und Transportunternehmer einverstanden sind und nickten teils zustimmend. Es habe keine negative Reaktion gegeben, hieß es aus dem Teilnehmerfeld. Spontan entschied man sich, nach der Fahrt durch die Innenstadt von Schmölln, auch noch in die Kreisstadt Altenburg zu fahren. Die Teilnehmer dieser Aktion begaben sich über die B7 nach Altenburg und fuhren am Kaufland vorbei bis zum Bahnhof und weiter, um auf die prekäre Situation der Landwirte aufmerksam zu machen.

Am Montag sollen im Altenburger Land die Proteste der Landwirte fortgeführt werden. Gestartet werden soll mit Sperrungen der Autobahnauffahrten. So sollen die A4 in Schmölln und Ronneburg blockiert werden. Außerdem ist wohl eine Sperrung am 10. Januar 2024 am Zschaschelwitzer Kreuz geplant. Zwei Tage später, am 12. Januar, soll es eine Traktorendemo in der Stadt Altenburg geben.