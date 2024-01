Marcel Hilbert befürchtet perspektivisch eher mehr als weniger Problemhäuser im Geraer Stadtgebiet

Es ist sicher eine gute Nachricht, wenn die Stadtverwaltung Gera 2023 zehn Schrottimmobilien von ihrer Liste der regelmäßig kontrollierten Problemhäuser streichen konnte. Allein, wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, wird die Befürchtung teilen, dass die Liste perspektivisch eher wachsen als schrumpfen wird.

Gefühlt bekommt man schon in zwei, drei Straßenzügen in Gera die 170 baufälligen Häuser zusammen, von denen die Stadt spricht. Doch meint diese Zahl tatsächlich nur Häuser unter dauerhafter Beobachtung, also jene Exemplare, deren Verfall so weit fortgeschritten ist, dass sie zur Gefahr für die Allgemeinheit werden. Doch es gibt auch reichlich Häuser auf dem besten Weg dahin.

Hier sind die Eigentümer gefordert und in der Pflicht, sich rechtzeitig so um die Häuser zu kümmern, dass sie auch einen vorübergehenden Leerstand überstehen. Sicher machen das die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Baupreise nicht einfacher. Andernfalls muss man sich eben rechtzeitig von den Häusern trennen, wenn absehbar die Möglichkeiten zur Entwicklung fehlen. Sonst wird auch weiter das Bild der Stadt und die Allgemeinheit unter den Schrottimmobilien leiden.