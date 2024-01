Gera. Mit dem landesweit erstmals umgesetzten Modell will die Kassenärztliche Vereinigung dem Hausarztmangel in Gera und dem Umland begegnen. So verlief der Start:

Im Februar vorigen Jahres ist Therese Halusa von Aachen in die Geraer Innenstadt gezogen. Einen Hausarzt konnte die 76-Jährige seither jedoch nicht finden. Dabei brauche sie dringend Überweisungen für den Augenarzt und den Kardiologen. Dank der Unterstützung der Geraerin Regina Herrmann gehörte sie zu den ersten, die am Monatg einen Termin in der neuen Akutpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens (KVT) in der Geraer Ernst-Toller-Straße ergatterte. „Ich wohne gegenüber, habe ihr ein wenig geholfen, auch, als sie vor einer Weile schwer stürzte“, sagt Regina Herrmann, die die Neu-Geraerin in die Praxis begleitete. Sie selbst habe eine Hausärztin – noch, denn die sei nur knapp jünger als die 67-Jährige.

In der Akutpraxis herrscht am Montagmorgen gespannte Ruhe. Die ersten Termine wurden in der vorigen Woche vergeben. Einen Ansturm von Patienten ohne Hausarzt und ohne Termin gibt es nicht. Sicherheitshalber sind zwei Mitarbeiter eines Wachdienstes vor Ort. Der sei bereits kurz vor Weihnachten für das Objekt organisiert worden, nachdem der Ton beim ebenfalls hier ansässigen kassenärztlichen Bereitschaftsdienst zuletzt rauer geworden ist.

Der Bereitschaftsdienst soll auch weiter für akute Fälle außerhalb der üblichen Sprechzeiten Anlaufpunkt bleiben. Ihn zu entlasten sei ein Hintergedanke für die Idee der Akutpraxis gewesen, wobei das Grundproblem der Ärztemangel in der Region ist, sagt KVT-Sprecher Matthias Streit. 17 Hausarztstellen in Gera und dem Umland seien unbesetzt.

Ein Sicherheitsdienst ist seit kurz vor Weihnachten für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst im Einsatz und sicherte am Montag auch den Start der Akutpraxis ab. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis

Die Akutpraxis soll, wie der Name sagt, Menschen ohne festen Hausarzt akut helfen, grundsätzlich aber kein dauerhafter Ersatz für einen Hausarzt sein. Das Hauptziel bleibe, neue Hausärzte zu gewinnen. Die KV dürfe nicht Patienten, die jetzt in die Akutpraxis kommen, zu bestimmten Hausärzten vermitteln, heißt es. Man biete ein Werkzeug zur Arztsuche an und könne nur ermutigen, es immer wieder zu probieren.

Sechs Ärztinnen und Ärzte, manche in Teilzeit oder mit eigener Praxis, andere aus dem Ruhestand zurückgekehrt, sichern künftig die Sprechzeiten (siehe unten) in der Ernst-Toller-Straße ab. Die Ärzte sind dafür bei der KVT angestellt und damit weitgehend vom Papierkram befreit, können sich also voll auf die Patienten konzentrieren. Zum Team der Akutpraxis gehören künftig neben den täglich wechselnden Ärzten auch zwei Medizinische Fachangestellte in Vollzeit. Einige Kontakte gehen dabei auf die Impfstellen in der Coronakrise zurück, sagt Annette Rommel, Vorsitzende der KVT und freut sich über ein gut gemischtes Team. Die Akutpraxis sei eine bislang einzigartige Maßnahme speziell für die Geraer Situation, die begünstigt werde durch die Räumlichkeiten mitten in der Stadt. Die seien eh für den abendlichen Bereitschaftsdienst angemietet und erhalten jetzt auch eine Nutzung tagsüber.

Eine von ihnen ist Barbara Torka, niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin, die sich Stück für Stück aus ihrer Praxis in Weimar zurückziehe und sie an ihre designierte Nachfolgerin übergibt. Künftig wird die Weimarer Ärztin immer am Montagvormittag in der Akutpraxis behandeln. „Ich fühle mich noch gut arbeitsfähig und helfe gern da, wo die Not groß ist.“ Diese Not sieht sie mit ihrem Blick von außen in Gera. 17 fehlende Hausärzte seien „unglaublich viel, das verbessert natürlich auch nicht den allgemeinen Gesundheitszustand“, sagt Barbara Torka. Im Gegenteil, da baut sich zusätzlich noch was auf, Krankheiten nicht oder zu spät behandelt werden.

Die Akutpraxis ist inzwischen auch von außen erkennbar. © Funke Medien Thüringen | Marcel Hilbert

Die Terminvergabe läuft ab sofort zu den Sprechzeiten der Akutpraxis oder per Email. Aktuell rechnet man im Viertelstunden-Rhythmus, das werde sich aber sicher noch dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Rund 120 Termin pro Woche seien so möglich, mit Öffnung der Praxis am Montagmorgen gab es bereits 70 Terminvereinbarungen.

Sprechzeiten: montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr, und zusätzlich montags, dienstags und donnerstags, 13 bis 16 Uhr.

Terminvereinbarung per Email: info.gera@akutpraxen.kvt.de oder Telefon: 03643/ 49 50 400.

Mehr Infos: www.kv-thueringen.de/akutpraxis