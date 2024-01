Landwirte aus der Stadt Gera und umliegenden Orten im Landkreis Greiz haben sämtliche Autobahnzufahrten im Stadtgebiet von Gera blockiert. Auch die Kreuzungen, Kreisverkehre und Abzweigen an den Tangenten und überörtlichen Landesstraße sowie den Bundesstraße 2 und 9 wurden mit Traktoren abgeriegelt. Speditionsfahrzeuge von Logistikunternehmen müssen warten, etwa am Abzweige von der B2 zu Amazon. Unterstützt bei ihrer Blockade werden die Bauern von Geraer Logistikunternehmen, Fahrschulen und Abschleppdienst am Autobahnkreuz Gera.

