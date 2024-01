Gera. Für den Oscar nominiert war die Geschichte eines schweigsamen Mädchens. In Gera gibt es auch eine Route 66. Das und mehr in den aktuellen Nachrichten aus Gera.

Der Filmclub Comma zeigt am Donnerstag, 11. Januar, und am Freitag, 12. Januar, jeweils ab 20 Uhr in der Heinrichstraße 47 in Gera den irischen Film „The quiet girl“ aus dem Vorjahr in der Regie von Colm Bairéad.

1981 wird die neunjährige Cáit zu Verwandten aufs Land gebracht. Das schweigsame Mädchen soll hier den Sommer verbringen, ohne den Eltern zur Last zu fallen. Nur mit dem, was sie auf dem Leib trägt, zieht sie in das Landhaus ein, zu dem eine Allee mit üppig-grünen Bäumen führt. Wann sie wieder nach Hause zurückkehren wird, weiß sie nicht. Die Kinsellas sind hart arbeitende Farmer, mit bescheidenem Wohlstand. Eibhlín kümmert sich liebevoll um Cáit, gibt ihr Geborgenheit und Nähe. Zu Seán, dem Mann im Haus, ist das Verhältnis distanziert, bis auch er sich von dem Mädchen bei der Arbeit mit den Tieren helfen lässt. In der Obhut der Kinsellas blüht Cáit langsam auf und entdeckt ein ganz neues Leben. Doch auch in diesem Haus, wo es so etwas wie Liebe für sie geben kann, herrscht eine Stille, die sich vom leisen, aber dauernden Schmerz seiner Bewohner ernährt. Inmitten der kargen aber schönen irischen Landschaft liegt ein Geheimnis, auf dessen Spuren sich Cáit mit neu gewonnenem Mut und Vertrauen begibt, heißt es in der Pressemitteilung der Neue Visionen Filmverleih.

Es ist der erste irisch-sprachige Film, der für einen Oscar nominiert wurde. Eine sanfte und zutiefst hoffnungsvolle Erzählung über Menschen, die versuchen, Schmerz und Einsamkeit hinter sich zu lassen. Mit großartigen Bildern, erzähle der Film davon, wie Liebe und Geborgenheit einen gemeinsamen Raum der Sprachlosigkeit entstehen lassen. Ein starker und intensiver Film über eine Menschlichkeit, die sich jenseits von Worten entfaltet, heißt es. red

Route 66 in Gera: Die Robert-Fischer-Straße

Gera. Schon in den 1890-er Jahren wurden umfangreiche Erweiterungen des Stadtbildes von Gera geplant. Die neu zu bauenden Straßen wurden mit Nummern versehen, so wurde auch eine „Straße 66“ geplant. Sie ist Gegenstand eines Vortrages am Donnerstag, 11. Januar.

Zur Linderung der Wohnungsnot beschloss das städtische Bauamt, die Straße 66 mit preiswerten Wohnungen zu bebauen. Dazu wurde sie 1920 in Robert-Fischer-Straße benannt. Robert Fischer (1829-1905) wirkte in verschiedensten Funktionen für die Stadt, auch als Oberbürgermeister und zuletzt als Sparkassendirektor. In ganz Deutschland bekannt wurde er als Mitglied der Freimaurer und Förderer der Stenografie. Für Heimatfreunde sind auch sein „Stadtbuch“, erschienen in zwei Auflagen, die Gründung des Museums und Eröffnung der ersten Bibliothek wichtig. Die Wohnungsbauabteilung des Stadtbauamtes entwickelte 1921 einen Haustyp mit vier 50-Quadratmeter-Wohnungen je Eingang und ebenso großen Kleingärten, der die Wohnungsnot lindern sollte. 1925 wurde der Bau realisiert, eine kleine Allee zeugt auch von der sozialen Bemessung der Siedlung. 1997/98 wurde dieser Straßenzug saniert.

Über Robert Fischer und die Robert-Fischer-Straße berichtet Dieter Bauke von der Fachgruppe Heimatgeschichte am 11. Januar um 18 Uhr in der Gaststätte Steinweg 1. red

Online-Infonachmittag an der SRH Hochschule für Gesundheit

Gera. Der erste Online-Infonachmittag im neuen Jahr an der SRH Hochschule für Gesundheit wird am 9. Januar 2024 um 16 Uhr stattfinden. Interessierte können sich dabei zum Studiengangsportfolio informieren, zudem werden allgemeine Fragen rund um das Studium an der Gesundheitshochschule der SRH beantwortet. In den Studiengängen der vier Fachbereiche Gesundheit und Soziales, Pädagogik, Psychologie und Therapiewissenschaften erlangen die Studierenden neben Fach- und Methodenkompetenzen auch Sozial- und Selbstkompetenzen.

Zudem können sich Interessierte mit Voranmeldung am 20. Januar 2024 von 11 bis 15 Uhr am Campus Gera individuell zu ihrem Traumstudium beraten lassen und die Hochschule im Rahmen einer Hausführung genauer erkunden.

Interessierte können sich für die beiden Infoveranstaltungen unter dem Link kostenlos anmelden: https://eveeno.com/552969981. red

Workshop für Erwachsene im Geraer Puppentheater

Gera. Das Puppentheater Gera bietet am 17. Januar 2024 von 16 bis 20 Uhr einen Workshop im Szenario Gera (Theaterplatz 1) für Lehrerinnen und Lehrer aller Klassenstufen und Schularten, Erzieherinnen und Erzieher und sonstige Interessenten an. Das kostenfreie Angebot vermittelt Grundlagen der Animation von Vierfüßlerpuppen und Tischmarionetten. Wie bewegt man die einzelnen Körperteile? Was macht der Fuß, wenn der Kopf nach links will? In Partner- und Gruppenübungen wird das Zusammenspiel koordiniert. Aus Zeitungspapier, Klebeband und Stäben können außerdem mit wenig Aufwand Figuren gestaltet werden. Der Workshop wird von Susanne Koschig, Leiterin des Puppentheaters, geleitet. Die Anmeldung ist unter susanne.koschig@theater-altenburg-gera.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.