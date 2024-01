Gera. Stadtverwaltung unterstützt Idee des Post SV Gera. Abfallwirtschaftszweckverband macht das Sammeln erst möglich

Kronkorken und Metalldeckel verschließen Getränkeflaschen. Aber was passiert damit, wenn das Glas oder die Flasche leer ist? Meist fliegen die kleinen Verschlusskappen in die Umwelt oder im günstigsten Fall in den Mülleimer. In Kooperation mit dem Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen (AWV) und dem Mehrspartenverein Post SV Gera e.V. möchte die Stadtverwaltung Gera dem kleinen Metall einen zweiten Verwendungszweck geben und damit zugleich für Sauberkeit in der Stadt sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Sammelerlös bekommt ein Verein

Im Dezember 2023 startete die Kronkorken-Sammelaktion: Gemeinsam mit den Bürgern der Stadt Gera, den ansässigen Unternehmen und Vereinen werden, so teilt die Stadtverwaltung mit, Kronkorken für einen guten Zweck gesammelt. Der Erlös gehe jährlich zu 100 Prozent an eine Organisation in der Stadt, die sich um die Belange von Kindern und Jugendlichen kümmert. Dieses Jahr soll der Verein Great Gera Skates bei seiner Arbeit mit dem Schrotterlös gefördert werden.

Aktuell liegt der Schrottpreis bei 110 Euro pro Tonne

Am Montag, 8. Januar, betrug der Erlös für eine Tonne Schrott 110 Euro. Die Stadtwirtschaft Gera, eine Tochter des Abfallwirtschaftszweckverbandes Ostthüringen, fährt die gesammelten Kronkorken zusammen und liefert sie beim Schrotthändler ab. „Für 440 Kilogramm hat unser Mitarbeiter am Montag 48,40 Euro erhalten“, sagte Dietmar Lübcke, Geschäftsleiter des Zweckverbandes. „Das Geld wird ohne Abzüge für den gemeinnützigen Zweck weitergegeben.“ Dass der Verband die Sammelaktion überhaupt unterstützen kann, liege daran, dass es sich bei Kronkorken oder Metallverschlüssen nicht um Bestandteile handelt, die dem Verpackungsgesetz unterliegen. Dann nämlich, so erklärt Lübcke, sei es Pflicht, sie über das Duale System Deutschland zu entsorgen und in die Gelbe Tonne zu geben.

„Wir haben die Wertstofftonne für Metall, doch wir wollen die Initiative des Post SV unterstützen, weil wir drei Effekte sehen. Erstens denkt der Bürger über den Verbleib der kleinen Deckel nach, zweiten wirft er sie dann nicht mehr einfach in die Gegend, weil drittens mit dem Sammeln eine Form der Umweltbildung verbunden ist“, fasst Dietmar Lübcke zusammen. Am Montag veranlasste er, dass ab 9. Januar auf allen Geraer GUD-Recyclinghöfen und im Recyclingzentrum der GUD in Untitz bei Wünschendorf gelbe Sammelbehälter aufgestellt sind. In der Geraer Hainstraße 17 gab es den Behälter bereits. Auch in der Auenstraße in Langenberg wird ab sofort gesammelt, in der Berliner Straße und in der Berta-Schäfer-Straße in Lusan. Zudem können Kronkorken und Schraubverschlüsse aus Metall in der Ehrenamtszentrale, Kornmarkt 7, abgegeben werden.

Sollte keine Möglichkeit bestehen, an die Sammelstellen zu gelangen, könne laut Stadtverwaltung eine Abholung organisiert werden. Für die Koordination stehen die Mitarbeiter der Ehrenamtszentrale unter Telefon (0365) 838 1072 oder per E-Mail: ehrenamtszentrale@gera.de zur Verfügung.