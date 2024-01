Gera. Veranstalter Jörg Eddel schaut auf die am Sonntag zu Ende gegangene Saison zurück und auf die nächsten Party-Termine voraus:

Der Abschluss war grandios, sagt Jörg Eddel. Mit einer Elektroparty unter dem Banner „Bunte Bucht – Winterzirkus“ wurde die diesjährige Hirschbar-Wintersaison vom Kultur- und Kongresszentrum in Gera am Sonntag beendet. Für die Musik sorgten unter anderem die DJs Marcus Meinhardt und Carina Posse. „Auch die Tage davor, Freitag und Samstag, waren sehr schön“, sagt Veranstalter und Hirschbar-Chef Eddel, der am Montag mit seinem Team bereits wieder mit dem Abbau des Glühweindorfs begonnen hat.