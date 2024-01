Gera. Ein 39-Jähriger aus Gera hat viele Bürger in Angst und Schrecken versetzt. Warum er bei 28 Autos die Reifen aufgeschlitzt hat.

Ein 39-Jähriger hat am Montag im Prozess am Landgericht Gera gestanden, einen Brandanschlag auf die Landespolizeiinspektion in Gera verübt zu haben. Zudem steckte er die Betriebsstätte eines Geraer Unternehmens in Brand und beschädigte viele Fahrzeuge.

Am 11. Dezember 2021 warf der Angeklagte drei selbstgebastelte Molotowcocktails an das Polizeigebäude. Zwei Polizisten löschten das Feuer, bevor der Brand auf die Fassade übergegriffen hat. Als Grund hatte der mehrfach vorbestrafte Angeklagte angegeben, dass er sich im Krieg mit der Polizei befunden habe. An Einzelheiten erinnert er sich derweil nicht. Dafür erkannte ihn eine Kassiererin einer nahegelegenen Tankstelle wieder. Sie hatte sich gewundert, warum er Benzin in eine Wasserflasche abgefüllt hatte, und ihn auf das Verbot hingewiesen, Kraftstoffe in Lebensmittelverpackungen zu transportieren.

Zweimal in einer Firma Feuer gelegt

Am 19. November 2022 hat der Angeklagte die Scheibe der Lagerhalle eines Abbruchunternehmens in Gera eingeschlagen, Grillanzünder hinein gesprüht und entzündet. Werkzeuge, Kabel und gelagertes Material gerieten in Brand. Der Sachschaden durch die Rauchentwicklung beträgt 75.000 Euro. Am 27. Januar folgte die nächste Brandstiftung, nach der 17 Mitarbeiter einer anderen Firma evakuiert werden mussten. Der Schaden liegt bei 85.000 Euro.

Am 30. Januar 2023 hat der Angeklagte einen VW Touran in Brand gesetzt. Das Feuer zerstörte das Auto. In den Tagen zuvor zerstach er an 28 Fahrzeugen im Geraer Stadtgebiet teils alle vier Reifen. Betroffen waren sowohl Transporter als auch kleinere Pkw. Warum? „Manche hatten Aufkleber am Auto, was der Auslöser war“, sagt der Mann, der seine Taten eingestanden hat.

Das droht dem Angeklagten

Die dritte Strafkammer erteilte den rechtlichen Hinweis, dass auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus in Betracht kommt. Er ist bereits vorläufig in der forensischen Psychiatrie in Stadtroda untergebracht. Weitere fünf Verhandlungstage am Landgericht sind angesetzt.

