Gera. Diese großen Sanierungsprojekte im Tiefbau haben die Stadt im vergangenen Jahr beschäftigt. Einige davon werden 2024 fortgesetzt.

Wenige Themen werden auf lokaler Ebene so leidenschaftlich diskutiert, wie der Zustand der Straßen. Dass hier in Gera einiges im Argen liegt, ist nichts Neues. Das Geraer Amt für Tiefbau und Verkehr blickt in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus auf einige größere Straßen- und Brückenbau-Projekte zurück, mit denen man im vorigen Jahr einen Schritt nach vorn machen konnte.

Dazu zählt der erste Bauabschnitt der Salzstraße in Gera-Liebschwitz. In der knapp eineinhalbjährigen Bauzeit wurde der Bereich zwischen dem Knotenpunkt Friedensbrücke bis zur Einmündung Gartenstraße, der rund 535 Meter Länge umfasst, grundhaft saniert. Erneuert wurden dabei der Abwasserkanal, die Trinkwasserleitung, Leitungen der Energieversorgung, der komplette Straßenraum mit Gehwegen, Fahrbahn und Parkstellflächen sowie die Straßenbeleuchtung. In diesem Jahr soll der grundhafte Ausbau von der Gartenstraße bis Haus Nummer 167 fortgesetzt werden, heißt es.

Eine weitere wichtige Verkehrsachse, die 2023 erneuert wurde, ist die Südost-Tangente in Richtung Greiz. Zwischen dem Knotenpunkt Plauensche Straße bis zum Widerlager der Ochsenbrücke wurde eine neue Fahrbahnoberfläche aufgebracht. Gleiches gilt für die abzweigende Braustraße.

Auch im Ortsteil Zwötzen fanden größere Oberflächensanierungen im Straßennetz statt. In der Zwötzener Straße erfolgte zwischen dem Abzweig Wehrstraße bis zur Haus Nummer 83 abschnittsweise Erneuerungen der Fahr- und Gehbahn sowie die Sanierung der anliegenden unbefestigten Fläche entlang der Gartenanlage. Auf der Fahrbahn wurden dabei die alten Schienen sowie die Gleiseindeckplatten entfernt und durch Asphalt ersetzt. Der neue Fahrbahnbelag sorgt dafür, dass Fahrzeuge künftig leiser durch die Straße rollen, heißt es.

Neue Brücken für Gera

Neben den Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Straßennetz ist das Amt für Tiefbau und Verkehr auch für die Brücken der Stadt zuständig. Dazu gehört auch der Langenberger Elstersteg, der Teil der D-Route 4 im Radnetz Deutschland ist und seit Juli 2023 saniert wird. Im Zuge der Arbeiten wird der vorhandene Stahlüberbau aufgearbeitet und mit einem neuen Brückenbelag aus glasfaserverstärktem Kunststoff sowie neuem Geländer ausgestattet. Weiterhin wird der Brückenüberbau auf 3,60 Meter verbreitert, um eine Nutzung für den Radverkehr zu erreichen. Weiterhin werden die Widerlager der Brücke aus Stahlbeton erneuert, die zwei Brückenpfeiler saniert und neue Brückenlager für den Überbau eingebaut. Den Abschluss der Arbeiten bilden die Straßenbauarbeiten an beiden Elsterseiten. Nach aktueller Planung soll die Baumaßnahme im März 2024 abgeschlossen werden, sofern die Witterungsbedingungen dies zulassen.

Die Baustelle am Langenberger Elstersteg Ende November. © Funke Meiden Thüringen | Marcel Hilbert

Ebenfalls im abgelaufenen Jahr beschäftigt hat die Stadt das wohl größte Projekt des neuen Jahres: der Ersatzneubau der Rad- und Gehwegbrücke in der Nürnberger Straße. Man habe sich seit der Sperrung dieser wichtigen Brücke darum bemüht, die Finanzierung für den geplanten Ersatzneubau zu sichern, was vor wenigen Wochen gelungen sei, so Baudezernent Michael Sonntag (parteilos). So kann im Jahr 2024 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden. Die Baumaßnahme im Gesamtvolumen von rund 4,45 Millionen Euro wird zu rund 90 Prozent durch Mittel aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes gefördert. Aktuell werden die Ausschreibungsunterlagen erstellt. Das Vergabeverfahren soll nach aktueller Planung im Frühjahr beginnen.