Gera. Der Verein Geraer Eisenbahnwelten organisiert im Februar eine Sonderzugfahrt durch den Thüringer Wald. Unterwegs kann zugestiegen werden.

Die Chance, den Freistaat Thüringen durch die Fenster eines historischen Sonderzuges an sich vorüberziehen zu lassen, gibt es nicht mehr oft. Am Ende der Winterferien ist eine Sonderfahrt mit dem „Winterblitz“ geplant. Der Verein Geraer Eisenbahnwelten, so informiert dessen Vorsitzender Lars Naumann, organisiert am 17. Februar 2024 einen Sonderzug quer durch den Thüringer Wald. Der aus historischen Reisezugwagen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn und einer Großdiesellok sowjetischer Bauart bestehende Sonderzug bringe seine Fahrgäste komfortabel durch den winterlichen Thüringer Wald, heißt es.