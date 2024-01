Gera. Marcel Hilbert über Probleme und Erfolge bei der Instandhaltung von 700 Kilometern Straße

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen… 700 Kilometer Straße und 350 Kilometer Gehwege, dazu Dutzende Brückenbauwerke, gibt es in Gera. Das alles instandzuhalten ist eine Mammutaufgabe. Das wäre es selbst ohne jegliche Geldnot, rein logistisch und von den verfügbaren Kapazitäten in der Baubranche her. Die klammen Geraer Kassen erschweren das Ganze natürlich extra noch.