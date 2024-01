Gera. Die Stadtkirchgemeinde Gera sammelt Spenden für die Sanierung der Kreutzbach-Orgel, unter anderem mit inzwischen 27 Benefizkonzerten.

Am Sonntag eröffnete Kantor Martin Hesse in der Geraer Johanniskirche mit einem Benefizkonzert für die Kreutzbach-Orgel die Konzertsaison für die Kirchenmusik in Gera. Der Handglockenchor und der Posaunenchor der Stadtkirchengemeinde musizierten in der noch weihnachtlich geschmückten Kirche. Für Martin Hesse war es seit 2018 bereits das 27. Konzert zu Gunsten der Orgel.