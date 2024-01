Gera. Der OB informiert spät am Dienstag über Facebook zu kurzfristig angemeldeten Protestaktionen. Es ist mit Einschränkungen schon in den Morgenstunden zu rechnen.

Der Bauernprotest geht offenbar auch in Gera in die Verlängerung. Nach den großen Protestaktionen am Montag informierte am Dienstag gegen 20 Uhr Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) über eine kurzfristig angemeldete Versammlung am Mittwoch im Zeitraum zwischen 5 und 14 Uhr.

Dadurch sei mit Verkehrseinschränkungen im Norden und Westen der Stadt zu rechnen, heißt es. Konkret sei mit Einschränkungen im Bereich Kreisverkehr Hain in Fahrtrichtung Langenberg und auf der Bundesstraße 7 aus Bad Köstritz kommend in Richtung Gera-Langenberg zu rechnen.

Wer die Anmelder sind, war kurzfristig nicht herauszubekommen. Von uns am Abend befragte Landwirte aus der Nachbarschaft hatten zunächst keine Kenntnis von neuerlichen Aktionen.