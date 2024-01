Nicht nur die Landwirte protestieren gegen steigenden Abgaben.

Seit dem frühen Mittwochmorgen sind der Kreisverkehr in Gera-Hain und die Stadtgrenze zwischen Gera und Bad Köstritz auf der Landesstraße L3007 in Langenberg blockiert. An den Blockaden in der Woche der Bauernproteste beteiligen sind nicht nur Landwirte aus dem Geraer Norden. Auch Unternehmen aus dem Transport- und Logistikgewerbe sind dabei. Die Verkehrswege sind mit Traktoren und Lkw zugestellt. Der „Schleichweg“ von Bad Köstritz am Klärwerk vorbei durch Stublach ist gleichfalls blockiert.