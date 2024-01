Gera. Bilder von Schulkindern zum Thema Demokratie in erster Ausstellung zu sehen

In den vergangenen Wochen haben Kathrin Buskies und Sven Schmidt vom Geraer Verein „Kunstzone“ gemeinsam mit Kindern der Klasse 4a, Bilder unter dem Motto „Demokratie nach Außen tragen“, gezeichnet. Um die Ergebnisse wirkungsvoll zu präsentieren, wurde außerdem am Zaun des Schulhofes der Grundschule „Am Bieblacher Hang“ eine Außengalerie, bestehend aus sieben Schaukästen, installiert. Die Galerie wurde am Mittwoch mit den ersten Bildern der Viertklässler eröffnet. Die Initiatoren hoffen, dass sich hier nicht nur die Kinder aus 24 Ländern in den Hofpausen untereinander, sondern auch deren Eltern mit den Bildern beschäftigen. Das Projekt ist Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“