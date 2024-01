Gera. Akin Edis, Geschäftsführer vom Fahrzeughandel Querengässer-Edis in Wünschendorf, übernimmt zu Jahresbeginn ein weiteres Geschäft

Akin Edis, Geschäftsführer vom Fahrzeughandel Querengässer-Edis in Wünschendorf, hat seine Leidenschaft für das Frisieren entdeckt. Und das baut er aus. In Gera übernimmt Akin Eids, der in der Türkei geboren wurde und bereits 1976 nach Deutschland kam, jetzt mit Jahresbeginn ein weiteres Geschäft. Es ist sein zweites in Gera.