Gera. Warum Geras Innenstadt ab Ende der 1950-er Jahre einer Baustelle glich. Was es statt Jugendweihe noch gibt und was es nun wieder in Weida zu lesen ist

Ältere Einwohner von Gera werden sich noch gut daran erinnern: Gefühlt war das Geraer Stadtzentrum um 1980 eine einzige große Baustelle. Auf dem Zentralen Platz, im Areal Hinter der Mauer, zwischen Kornmarkt und Stadtgraben, am Johannisplatz, entlang von Breitscheid-, Schloß- und Greizer Straße – überall entstand Neues, wurde Altes abgerissen. Wie kam es zu diesem „Bauboom“, der bereits 1958 einsetzte? Und welche Pläne und Visionen für das Stadtzentrum gab es in den 1920er Jahren, im Nationalsozialismus, in der Zeit der DDR? Der Wandel der Geraer Innenstadt im 20. Jahrhundert steht im Mittelpunkt der aktuellen Sonderausstellung „Achtung Baustelle!“ im Stadtmuseum Gera. Die nächsten Führungen durch die Ausstellung finden an den beiden Sonntagen 14. und 28. Januar jeweils um 14 Uhr statt. red

