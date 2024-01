Gera. Wo die Ansprechstelle zu allen Fragen zu Bauen, Umwelt und Grünpflege eingerichtet werden soll und wann sie eröffnet wird.

Marode, abgenutzt, großteils leer, aber unter Denkmalschutz - das ist der Zustand des Ämtergebäudes in der Amthorstraße 11 in Gera. In einem Teil des stadtbildprägenden Gebäudekomplexes hat das städtische Dezernat Bau und Umwelt seinen Sitz. Das Vorderhaus zum Hauptbahnhof hin ist weitgehend ungenutzt. Sanitärinstallationen und Haustechnik sind heruntergekommen und veraltet. Der Lastenaufzug ist längst stillgelegt. Barrierefreiheit ist weitgehend unbekannt in dem Gebäude, das zur DDR-Zeit Sitz der Bezirksleitung der SED war.