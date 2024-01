Gera. Die Baustelle fürs neue Lehr- und Forschungsgebäude wird die duale Hochschule das ganze Jahr über begleiten. Warum die Witterung gleich doppelt für Herausforderungen sorgt:

Fast genau sieben Monate ist er nun her, der Spatenstich für den 13,6 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau für die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) am Campus Gera. Am 14. Juni gaben gleich zwei Minister den offiziellen Startschuss für die Großbaustelle des Landes. Seither wächst neben dem Tinzer Schloss das zweistöckige Lehr- und Forschungsgebäude Wand für Wand, ein spannender Anblick für Passanten an der Siemensstraße.