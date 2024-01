Gera. Wohngenossenschaft und Wohnungsbaugenossenschaften erklären, wie es um ihre Substanz Bieblach-Ost bestellt ist, was sie vorhaben und was sie glauben, was es braucht.

Es ist ein vielfältig geprägtes Bild, welches der Geraer Stadtteil Bieblach-Ost von sich zeigt. Eigenheime, Neubauten, sanierte wie auch unsanierte Wohnblöcke, aber auch leere vor dem Abriss beziehungsweise Rückbau stehende Blöcke. Die Zahl der Hauseigentümer ist groß. Einige von ihnen sind kaum auffindbar. Nicht jeder von ihnen fühlt sich gleichermaßen seinen Mietern gegenüber verpflichtet.