Gera. Nachgehakt: Ein Geraer wurde angefahren, aber nicht schwer verletzt. Viel mehr sei ihm seine Begegnung mit der Polizei in Erinnerung geblieben.

Freund und Helfer? Von einer eigenartigen Begegnung mit der Polizei berichtet ein Geraer in einem Schreiben an die Redaktion. Als er am 16. Dezember, einem Samstag, in der Mittagszeit in der Nähe des Einkaufs-Karrees Dornaer Straße die Fußgängerampel überquerte, sei er von einem Auto mit Kennzeichen aus Schwäbisch Gmünd (GD) angefahren worden. Das Auto war ein normaler Pkw, allerdings mit einer Rundumleuchte auf dem Dach, die aber nicht an gewesen sei. Er sei zum Glück nicht schwer verletzt worden, doch schon die Stoßerschütterung hätte für den Mann wegen einer früheren schweren Herzoperation gefährlich werden können, sagt er.