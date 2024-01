Gera. Christen aus der Stadt laden zur Allianzgebetswoche ein. Was es mit dem roten Briefkasten auf sich hat und wo er befüllt werden kann.

Unter dem Motto „Gott lädt ein“ findet ab kommenden Montag wie in jedem Jahr die bundesweite evangelische Allianzgebetswoche statt. Auch in Gera treffen sich vom 15. bis 21. Januar täglich Christen aus evangelischen Gemeinden und Freikirchen an jeweils unterschiedlichen Orten. „Gott lädt uns ein, um miteinander für die Menschen und Anliegen in unserer Stadt zu beten. Dazu laden wir herzlich in unsere Gemeindehäuser ein“, sagen Mike Arlt und Annett Lüdecke, die beiden Sprecher im Arbeitskreis Evangelische Allianz Gera.