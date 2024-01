Gera. Arbeiten, die im Dezember vollendet sein sollten, können jetzt erst in mehreren Wochen erledigt werden. Das erklärt die Stadtverwaltung Gera

In einer Wohnsiedlung in Gera sind die Baumpflegearbeiten ins Stocken geraten. Obwohl der Abschluss der Arbeiten schon zugesichert war, ist das zunächst gehandelte Datum inzwischen wiederholt verstrichen. Nun sieht es so aus, dass sich die Anwohner noch länger gedulden müssen. Dabei hieß es zuvor, dass es sich um dringende Pflegemaßnahmen handeln solle. Von Bruchgefahr war die Rede.