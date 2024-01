Gera. Pfarrer Stephan Magirius will sich an dem orientieren, was guttut.

Das Jahr ist noch nicht alt. Und doch sind manche guten Vorsätze schon wieder vergessen. Oft sind es die alten Sorgen und Probleme, die bleiben: Mit der Gesundheit ist es doch noch nicht besser geworden; in der Beziehung kriselt es weiter; es gibt finanzielle Sorgen. In der weiten Welt sind Krieg und Schrecken noch immer auf der Tagesordnung. Ängste und Befürchtungen bleiben. Auch die innenpolitische und gesellschaftliche Situation bleibt spannend. Enttäuschungen und Bitternis ändern sich nicht. Einige kanalisieren ihre Wut in Protest auf der Straße mit Traktoren und lautem Getöse. Andere ziehen sich zurück und geben auf. Wiederum andere versuchen, was zu retten ist, engagieren sich und „machen los“.