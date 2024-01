Gera. Am Wochenende wird es in St. Elisabeth noch einmal weihnachtlich. Außerdem heißt es, Abschied von einer Schau eines 80-jährigen Künstlers zu nehmen.

Gera. Am Samstag, 13. Januar, 17 Uhr, findet in der St. Elisabethkirche in der Kleiststraße 7 in Gera ein Konzert zum neuen Jahr statt. Es erklingen Kompositionen von Georg Friedrich Händel und Johann Christoph Pez, informiert die römisch-katholische Pfarrei. Das Orgelkonzert Nr. 6 von Händel hat wie das Pastoralkonzert von Pez durch die Besetzung von Streichern und Blockflöten einen nachweihnachtlichen Charakter. Dazwischen erklingen Arien von Georg Friedrich Händel. Es musiziert das Ensemble Alexander unter der Leitung von Alexander Köhler. Als Sopranistin ist Julia Köhler zu erleben. An der Orgel musiziert Michael Formella. red