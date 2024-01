Gera. Das ist der Rückblick für diese Woche. Diese fünf Beiträge aus der Stadt Gera und dem Umland sollten Sie gelesen haben.

1. Gera war am Montag rundum abgeriegelt

Ab früh um 5 Uhr am Montag machten Bauern Ernst mit ihren Protesten. Die Stadt war abgeriegelt, weil Autobahnzufahrten ebenso wie Kreisverkehre von Landmaschinen oder Lkw blockiert waren. Mehr als 170 Fahrzeuge waren laut Polizei für die Blockaden im Einsatz. Auch an den Folgetagen kam es zu punktuellen Sperrungen, vor allem bei Langenberg und Leumnitz.

2. Entsetzen nach Vandalismus auf Spielplätzen

Was die Täter bewogen haben mag, mit Silvesterknallern ausgerechnet Spielgeräte auf Geraer Spielplätzen zu demolieren, bleibt wohl deren Geheimnis. Tatsache ist, dass hoher Sachschaden entstand und Geräte jetzt nicht genutzt werden können. Der Leiter des Amtes für Stadtgrün in Gera ist entsetzt.

3. Warum ein Autohändler seinen zweiten Friseursalon eröffnet

Zum zweiten Mal rettet der Geschäftsführer eines Fahrzeughandels aus Wünschendorf den Fortbestand eines Geraer Friseurgeschäftes. Er übernimmt das Personal und zeigt sich zuversichtlich, dass der Laden wie jener, den er im November 2022 übernahm, gut läuft.

4. Was Weida mit dem Schneemann verbindet

Am Freitag lag ein weißer Teppich vor der Haustür. Der gibt Hoffnung, dass der Schneemanntag in diesem Jahr vielleicht mit der kalten Pracht begangen werden kann. Die Tradition, ihn zu feiern, wird in Weida gepflegt. Warum das am 18. Januar sein wird, hat die Redaktion erklärt.

5. Der „Winterblitz“ wird von Ludmilla gezogen

Der Verein Geraer Eisenbahnwelten hofft auch auf einen weißen Winter. Zum Ende der Winterferien will er einen Sonderzug durch den Thüringer Wald schicken. Gezogen werden die historischen Reisezugwagen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn von einer Großdiesellok sowjetischer Bauart, die man auch Ludmilla nennt.