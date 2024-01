Gera. Wo in Gera in der kommenden Woche Bäume der Säge zum Opfer fallen sollen und was es Neues aus der Kfz-Zulassungsstelle der Stadt zu berichten gibt.

Ab dem 16. Januar 2024 werden im Zuge der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Gera am Laasener Teich insgesamt neun Pappeln mit Großtechnik gefällt. Darüber informiert die Geraer Stadtverwaltung. Die Vorbereitungen für diese Maßnahme beginnen bereits am 15. Januar 2024 und werden durch den Meisterbereich Landschaftsbau ausgeführt. Im Zuge der Maßnahme kommt es zu Lärmbelästigungen und Einschränkungen in der Anliegerstraße am Teich. Alle Maßnahmen sind mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. red

