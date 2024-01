Gera. Das erklärt die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera zu den bisherigen Ergebnissen.

Zwei Monate ist es jetzt her, dass am 12. November 2023 nach der Veranstaltung „Arcaden tanzt!“ zwei junge Frauen aus Tschechien mutmaßlich vergewaltigt wurden. Passiert sein soll es in der Geraer Innenstadt auf dem Weg von der Heinrichstraße zur Clara-Viebig-Straße, einer Seitenstraße der vorgenannten. Die Frauen sollen von ausländisch aussehenden Männern angesprochen und dann in eine nahe Wohnung gedrängt worden sein.