Gera. Polizei vermutet Veranstaltung im Stadtteil.

Aktuell läuft ein Polizeieinsatz im Geraer Süden. Wie die Landespolizeiinspektion Gera auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, seien Fahrzeugkontrollen in Gera-Zwötzen eingerichtet worden. Wie bei einer Verkehrskontrolle würden Verkehrsteilnehmer untersucht, erklärt Sprecherin Katja Ridder. Die Polizei vermute eine „Veranstaltung mit Rocker-Bezug“ in der Liebschwitzer Straße, erklärt sie. In welchem Gebäude oder auf welchem Gelände diese stattfinden soll, dazu hält sie sich auf Nachfrage bedeckt.