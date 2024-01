Gera. Die Liste ist diesmal länger als 2019. Mehr junge Leute wollen gewählt werden. Was über das Kommunalwahlprogramm gesagt werden kann.

Nach reichlich acht Stunden Stadtparteitag stand am Sonnabend die Liste für die Geraer Stadtratswahl am 26. Mai 2024. Auch die beiden Kandidaten für die zwei Geraer Wahlkreise für die Landtagswahl am 1. September diesen Jahres wurden gewählt.