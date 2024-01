Gera. Junger Verein stellt zum zweiten Mal in der eher veranstaltungsarmen Jahreszeit ein Angebot auf die Beine, das Groß und Klein annehmen.

Den Stadtteil erleben, sich kennenlernen und die veranstaltungsarme Zeit mit etwa Besonderem füllen, ist am Wochenende in Gera gelungen. Zur Glühweinwanderung auf Einladung des Heimatvereins Debschwitz kamen mehr als doppelt so viele Gäste wie zur Premiere im Vorjahr in den Tierpark im Martinsgrund, der zu Debschwitz gehört.