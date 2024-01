Gera. Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera spendet große Summe an das Theater Altenburg Gera. Auch eine Inszenierung wird davon möglich.

Die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera e. V. hat im Rahmen der Premiere „Don Giovanni“ am vergangenen Freitag dem Theater Altenburg Gera eine weitere Spende in Höhe von 25.000 Euro überreicht. Darüber informiert das Theater in einer Pressemitteilung. Die Summe ist nach Angaben der amtierenden Vorsitzenden des Theatervereins, Helga Klinger, größtenteils für die weitere Ausstattung des derzeit in der Sanierung befindlichen Puppentheaters am Gustav-Hennig-Platz in Gera bestimmt. Konkret wird das ein neuer Theatervorhang einschließlich elektrischem Antrieb sein.

Auch Geld für Musical-Produktion

Ein weiterer Teil soll für die Ausstattung der geplanten Musical-Produktion „My Fair Lady“ zum Einsatz kommen, welche am 21. Juni in Gera und in der Spielzeit 2024/2025 in Altenburg Premiere feiern wird. „Die Spende ist für das Theater von unschätzbarem Wert. Wir danken der Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera e. V. für diese großzügige Unterstützung“, wird Generalintendant Kay Kuntze zitiert.

red