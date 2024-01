Gera. Es gibt Chancen, Ohrwürmer in Gera live zu hören. Was eine Parteifunktionärin über Bauernproteste denkt und wo gereizt wird.

Am 24. Februar heißt es um 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum „ABBA - The concert“. Aufgrund der erhöhten Nachfrage habe sich der Veranstalter, die Reset Produktion aus Gera, dazu entschlossen, den Rang zum Vorverkauf freizugeben. So stünden zusätzlich eine große Auswahl an Plätzen in allen Preiskategorien zur Verfügung, heißt es. Der Abend will die Faszination dieser großartigen Band und der dazugehörigen Ära einfangen. ABBA-Music, bestehend aus acht italienischen Musikern, lässt die großen Hits erklingen, live und dennoch in musikalischer Studioqualität. Auch neue Songs wie „I Still Have Faith In You“ und „Don`t Shut Me Down“ würden nicht fehlen, wird erklärt. Angela Castellani und Irene Pertile setzen auf der Bühne Agnetha und Frida elegant, energiegeladen und charmant in Szene. Begleitet werden sie von Ludovico Banali mit Gitarre als Bjoern und Eduardo Mezzogori als Benny an Piano und Keyboards – unterstützt von Band und Backgroundsängerinnen. red