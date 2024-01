Rückersdorf. Auch in Gera hat der Mann Unterstützer, der am Dienstag nach Erfurt eingeladen ist. Die Thüringer Staatskanzlei erklärt, warum.

Bernd Lehmann aus Rückersdorf wird am Dienstag, 16. Januar, in Erfurt mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow werde damit „seinen aufopferungsvollen Einsatz für Kinder und Jugendliche im Verein We4Kids e.V.“ würdigen, heißt es in einer Mitteilung der Thüringer Staatskanzlei.