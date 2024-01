Gera. In Gera haben zwei Männer gleich für zwei Polizeieinsätze an einem Abend gesorgt. Am Ende wurden sie in Gewahrsam genommen.

Mehrere Polizeistreifen rückten Sonntagabend in Gera aufgrund eines Verkehrsunfalles in die Vogtlandstraße/Kepplerstraße aus. Wie die Polizei am Montag informierte, war nach derzeitigen Erkenntnissen ein BMW entlang der Vogtlandstraße stadteinwärts über die Mittelbebauung auf die Gegenfahrspur geraten und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Vor Ort traf die Polizei zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren an, die beide beide unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen. Beide waren verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Wer von beiden den BMW lenkte, werde derzeit ermittelt.

red