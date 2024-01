Gera. Die Polizei hält sich bedeckt. Zwei Anwohner haben Erklärungen, warum es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte.

„Mein Kumpel hat mir eine Nachricht über Facebook geschickt. Alles voll mit Blaulicht“, sagt ein junger Mann, der am Montagvormittag in Lusan unweit der Unfallstelle vom Samstagabend vorbeiläuft. „Hier die Ecke ist auch ganz schlecht beleuchtet“, meint er mit einer Kopfbewegung in Richtung Einmündung der Karl-Matthes-Straße auf die Nürnberger Straße.