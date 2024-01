Gera. Rund 190 Jungen und Mädchen besuchen aktuell keine Schule in der Stadt, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Vor einem Jahr waren es knapp 100 Kinder.

Er hat in Gera einen Job gefunden. Seit Dezember vergangenen Jahres arbeitet Daniel Bracho für ein großes Logistikunternehmen. Für diese Arbeit zog er mit seiner Familie aus dem sächsischen Zittau nach Gera. Alles klappte so weit, bis es an die Anmeldung der Kinder an einer Geraer Schule ging.