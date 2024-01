Gera. Das fordern Landwirte und kleine Gewerbetreibende in Gera jetzt und so soll es mit den Protesten weitergehen.

Nachtschicht bei den Bauernprotesten an den Blockaden in Gera-Leumnitz. Vor Bauwagen brennen Holzfeuer zum Wärmen. Drinnen gibt es ausreichend zu essen und zu trinken. In Schichten bewachen Landwirte aus Gera und umliegenden Dörfern, kleine Handwerker und Transportunternehmer aus der Stadt die Blockaden am Kreisverkehr nahe dem Autobahnanschluss zu A4 und an der Bundesstraßen-Kreuzung rund um die Uhr.