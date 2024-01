Gera. In Gera wurden gleich an fünf Autos die kompletten Räder gestohlen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Fälle.

In einem Autohaus in der Berliner Straße in Gera wurden über das Wochenende an vier Ausstellungsfahrzeugen die Räder gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hätten Mitarbeiter die Fahrzuege am Montag aufgebockt und ohne Räder vorgefunden. Die Diebe hätten zudem enormen Sachschaden an den Autos verursacht.

Einen ähnlichen Vorfalll gab es auch auf dem Gelände eines Autohauses in der Siemensstraße. Auch hier wurden von einem Auto alle vier Räder abmontiert. Zudem waren bereits an zwei weiteren Pkw die Radmuttern gelöst. Ob ein Zusammenhang mit dem Reifendiebstahl in der Berliner Straße bestehe, sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen, hieß es von der Polizei. Zeugen, welche Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 -0 an die Polizei zu wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Erneuter Brand in ehemaliger Gaststätte „Thüringer Hof“ in Zeulenroda-Triebes In der ehemaligen Gaststätte „Thüringer Hof“ in Zeulenroda-Triebes ist am Montagabend gegen 23 Uhr erneut ein Feuer ausgebrochen - nur wenige Tage nach dem ersten Brand. © Björn Walther | Björn Walther Es war für die Feuerwehr nicht möglich, die Ruine zu betreten, deshalb sei es nur schwer möglich, alle Glutnester effektiv abzulöschen, da metertief Holzbalken, Lehmwände und Interieur des alten Saals im eingestürzten Gebäude gestapelt liegen. © Björn Walther | Björn Walther Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda löschten die Flammen über die Drehleiter und kontrollierten mittels Wärmebildkamera. © Björn Walther | Björn Walther Die Brandruine müsse möglichst zeitnah abgetragen werden, um sicherzugehen, dass sich im Erdgeschoss und Keller keine Glutnester mehr befinden. Andernfalls könnten sich Glutnester immer wieder entzünden. © Björn Walther | Björn Walther Die Brandruine müsse möglichst zeitnah abgetragen werden, um sicherzugehen, dass sich im Erdgeschoss und Keller keine Glutnester mehr befinden. Andernfalls könnten sich Glutnester immer wieder entzünden. © Björn Walther | Björn Walther Die Brandruine müsse möglichst zeitnah abgetragen werden, um sicherzugehen, dass sich im Erdgeschoss und Keller keine Glutnester mehr befinden. Andernfalls könnten sich Glutnester immer wieder entzünden. © Björn Walther | Björn Walther Die Brandruine müsse möglichst zeitnah abgetragen werden, um sicherzugehen, dass sich im Erdgeschoss und Keller keine Glutnester mehr befinden. Andernfalls könnten sich Glutnester immer wieder entzünden. © Björn Walther | Björn Walther Die Brandruine müsse möglichst zeitnah abgetragen werden, um sicherzugehen, dass sich im Erdgeschoss und Keller keine Glutnester mehr befinden. Andernfalls könnten sich Glutnester immer wieder entzünden. © Björn Walther | Björn Walther Die Brandruine müsse möglichst zeitnah abgetragen werden, um sicherzugehen, dass sich im Erdgeschoss und Keller keine Glutnester mehr befinden. Andernfalls könnten sich Glutnester immer wieder entzünden. © Björn Walther | Björn Walther Die Brandruine müsse möglichst zeitnah abgetragen werden, um sicherzugehen, dass sich im Erdgeschoss und Keller keine Glutnester mehr befinden. Andernfalls könnten sich Glutnester immer wieder entzünden. © Björn Walther | Björn Walther Die Brandruine müsse möglichst zeitnah abgetragen werden, um sicherzugehen, dass sich im Erdgeschoss und Keller keine Glutnester mehr befinden. Andernfalls könnten sich Glutnester immer wieder entzünden. © Björn Walther | Björn Walther Die Brandruine müsse möglichst zeitnah abgetragen werden, um sicherzugehen, dass sich im Erdgeschoss und Keller keine Glutnester mehr befinden. Andernfalls könnten sich Glutnester immer wieder entzünden. © Björn Walther | Björn Walther 1 / 12

red