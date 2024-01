Gera. Bei einem Unfall in Gera ist eine Autofahrerin verletzt worden. Ihr Auto hatte sich überschlagen.

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Fahrzeug am Dienstagvormittag kurz vor 10.30 Uhr in Gera von der Straße abgekommen. Laut der Spruren im Schnee kollidierte das Auto in der Scheubengrobsdorfer Straße mit einem Zaun und überschlug sich anschließend.